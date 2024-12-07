Zum Inhalt springenBarrierefrei
Geheimakte Erde

Alcatraz Break & Alaska Enigma

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 6vom 07.12.2024
Folge 6: Alcatraz Break & Alaska Enigma

41 Min.Folge vom 07.12.2024Ab 12

Forscher suchen nach geophysischen Erklärungen für seltsame Phänomene: Drei Inhaftierte wagen den Ausbruch aus dem US-Hochsicherheitsgefängnis Alcatraz, das auf einer Insel gelegen ist. Haben sie das Vorhaben überlebt? Und: Das Flugzeug eines US-Politikers verschwindet über Alaska spurlos.

