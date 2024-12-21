Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Geheimakte Erde

Balloon Bombs & Pandemic Puzzle

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 9vom 21.12.2024
Balloon Bombs & Pandemic Puzzle

Balloon Bombs & Pandemic PuzzleJetzt kostenlos streamen

Geheimakte Erde

Folge 9: Balloon Bombs & Pandemic Puzzle

41 Min.Folge vom 21.12.2024Ab 12

Während des Zweiten Weltkriegs droht eine tödliche Ballon-Bombe das Atomforschungsprojekt "Manhattan" zu gefährden. Und: Indien wird von unerwarteten Fluten aus dem Himalaya-Gebirge überrascht.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Geheimakte Erde
Kabel Eins Doku
Geheimakte Erde

Geheimakte Erde

Alle 1 Staffeln und Folgen