Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Geheimakte Erde

Mammoth Mystery & Vanishing Sub

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 7vom 14.12.2024
Mammoth Mystery & Vanishing Sub

Mammoth Mystery & Vanishing SubJetzt kostenlos streamen

Geheimakte Erde

Folge 7: Mammoth Mystery & Vanishing Sub

40 Min.Folge vom 14.12.2024Ab 12

Forscher suchen nach geophysischen Erklärungen für seltsame Phänomene: Die letzten Mammuts der Erde erlebten ein Massensterben. Wer oder was ist dafür verantwortlich? Und: Ein Atom-U-Boot der US-Regierung verschwindet spurlos. Hat ein natürliches Phänomen etwas mit dem Verschwinden zu tun?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Geheimakte Erde
Kabel Eins Doku
Geheimakte Erde

Geheimakte Erde

Alle 1 Staffeln und Folgen