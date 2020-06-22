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Genial daneben - Das Quiz

Oliver Pocher & Pierre M. Krause

SAT.1Folge vom 22.06.2020
Oliver Pocher & Pierre M. Krause

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Genial daneben - Das Quiz

Folge vom 22.06.2020: Oliver Pocher & Pierre M. Krause

43 Min.Folge vom 22.06.2020

Heute bei "Genial daneben - das Quiz": Zwei Teams stellen mit Hugo Egon Balder, kuriose Fragen an das Comedy-Panel: Hella von Sinnen, Wigald Boning, Oliver Pocher und Pierre M. Krause. Gelingt es den Teams, die Prominenten in die Irre zu führen, gewinnen sie bis zu 5.000 Euro.

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