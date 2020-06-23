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Genial daneben - Das Quiz

Thorsten Bär & Mimi Fiedler

SAT.1Staffel 4Folge 5vom 23.06.2020
Thorsten Bär & Mimi Fiedler

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Genial daneben - Das Quiz

Folge 5: Thorsten Bär & Mimi Fiedler

43 Min.Folge vom 23.06.2020

"Genial daneben - das Quiz" - mit Hugo Egon Balder, Ruth Moschner und Wigald Boning. Heute zu Gast: Thorsten Bär und Mimi Fiedler. Die Herausforderung: auf skurrile Zuschauerfragen die richtige Antwort zu finden. Liegt das Comedy-Panel falsch, kann der Zuschauerkandidat bis zu 5.000 Euro gewinnen.

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