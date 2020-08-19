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Genial daneben - Das Quiz

Ingo Appelt & Janine Kunze

SAT.1Staffel 4Folge 19vom 19.08.2020
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Genial daneben - Das Quiz

Folge 19: Ingo Appelt & Janine Kunze

43 Min.Folge vom 19.08.2020Ab 6

"Genial daneben - das Quiz" - mit Hugo Egon Balder, Ruth Moschner und Wigald Boning. Heute zu Gast: Ingo Appelt und Janine Kunze. Die Herausforderung: auf skurrile Zuschauerfragen die richtige Antwort zu finden. Liegt das Comedy-Panel falsch, kann der Zuschauerkandidat bis zu 5.000 Euro gewinnen.

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