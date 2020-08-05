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Genial daneben - Das Quiz

Johannes Strate & Jasmin Wagner

SAT.1Staffel 4Folge 31vom 05.08.2020
Johannes Strate & Jasmin Wagner

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Genial daneben - Das Quiz

Folge 31: Johannes Strate & Jasmin Wagner

43 Min.Folge vom 05.08.2020Ab 6

Heute bei "Genial daneben - das Quiz": Das große Musik-Special - mit Hugo Egon Balder, Ruth Moschner und Wigald Boning. Zusammen mit Johannes Strate und Jasmin Wagner stellen sie sich kuriosen Zuschauerfragen aus dem Bereich Musik. Die Fragesteller können bis zu 5.000 Euro gewinnen.

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