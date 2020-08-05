Johannes Strate & Jasmin WagnerJetzt kostenlos streamen
Genial daneben - Das Quiz
Folge 31: Johannes Strate & Jasmin Wagner
43 Min.Folge vom 05.08.2020Ab 6
Heute bei "Genial daneben - das Quiz": Das große Musik-Special - mit Hugo Egon Balder, Ruth Moschner und Wigald Boning. Zusammen mit Johannes Strate und Jasmin Wagner stellen sie sich kuriosen Zuschauerfragen aus dem Bereich Musik. Die Fragesteller können bis zu 5.000 Euro gewinnen.
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Genial daneben - Das Quiz
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Spielshow
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: SAT.1