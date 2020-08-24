Erik Meijer & Reiner CalmundJetzt kostenlos streamen
Genial daneben - Das Quiz
Folge vom 24.08.2020: Erik Meijer & Reiner Calmund
43 Min.Folge vom 24.08.2020Ab 6
"Genial daneben - das Quiz" - mit Hugo Egon Balder, Ruth Moschner und Wigald Boning. Heute zu Gast: Erik Meijer und Reiner Calmund. Die Herausforderung: auf skurrile Zuschauerfragen, die richtige Antwort zu finden. Liegt das Comedy-Panel falsch, kann der Zuschauerkandidat bis zu 5.000 Euro gewinnen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Comedy, Spielshow
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 2019-2020: Sat.1 & © Season 1-4: SAT.1