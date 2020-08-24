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Genial daneben - Das Quiz

Erik Meijer & Reiner Calmund

SAT.1Folge vom 24.08.2020
Erik Meijer & Reiner Calmund

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Genial daneben - Das Quiz

Folge vom 24.08.2020: Erik Meijer & Reiner Calmund

43 Min.Folge vom 24.08.2020Ab 6

"Genial daneben - das Quiz" - mit Hugo Egon Balder, Ruth Moschner und Wigald Boning. Heute zu Gast: Erik Meijer und Reiner Calmund. Die Herausforderung: auf skurrile Zuschauerfragen, die richtige Antwort zu finden. Liegt das Comedy-Panel falsch, kann der Zuschauerkandidat bis zu 5.000 Euro gewinnen.

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