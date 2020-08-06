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Genial daneben - Das Quiz

Sonja Zietlow & Michael Kessler

SAT.1Staffel 4Folge 45vom 06.08.2020
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Genial daneben - Das Quiz

Folge 45: Sonja Zietlow & Michael Kessler

43 Min.Folge vom 06.08.2020Ab 6

"Genial daneben - das Quiz" - mit Hugo Egon Balder, Ruth Moschner und Wigald Boning. Heute zu Gast: Sonja Zietlow und Michael Kessler. Die Herausforderung: auf skurrile Zuschauerfragen, die richtige Antwort zu finden. Liegt das Comedy-Panel falsch, kann der Zuschauerkandidat bis zu 5.000 Euro gewinnen.

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