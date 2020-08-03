Max Giermann & Linda ZervakisJetzt kostenlos streamen
Genial daneben - Das Quiz
Folge 46: Max Giermann & Linda Zervakis
43 Min.Folge vom 03.08.2020Ab 6
"Genial daneben - das Quiz" - mit Hugo Egon Balder, Ruth Moschner und Wigald Boning. Heute zu Gast: Max Giermann und Linda Zervakis. Die Herausforderung: auf skurrile Zuschauerfragen, die richtige Antwort zu finden. Liegt das Comedy-Panel falsch, kann der Zuschauerkandidat bis zu 5.000 Euro gewinnen.
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Genial daneben - Das Quiz
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Spielshow
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: SAT.1