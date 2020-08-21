Thorsten Legat & Jana Ina ZarrellaJetzt kostenlos streamen
Genial daneben - Das Quiz
Folge vom 21.08.2020: Thorsten Legat & Jana Ina Zarrella
43 Min.Folge vom 21.08.2020Ab 6
Heute bei "Genial daneben - das Quiz": das große Sport-Special. Mit Hugo Egon Balder, Ruth Moschner und Wigald Boning. Zusammen mit Thorsten Legat und Jana Ina Zarrella stellen sie sich kuriosen Zuschauerfragen rund um das Thema Sport. Die Fragesteller können bis zu 5.000 Euro gewinnen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Comedy, Spielshow
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 2019-2020: Sat.1 & © Season 2-4: SAT.1