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Genial daneben - Das Quiz

Thorsten Legat & Jana Ina Zarrella

SAT.1Folge vom 21.08.2020
Thorsten Legat & Jana Ina Zarrella

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Genial daneben - Das Quiz

Folge vom 21.08.2020: Thorsten Legat & Jana Ina Zarrella

43 Min.Folge vom 21.08.2020Ab 6

Heute bei "Genial daneben - das Quiz": das große Sport-Special. Mit Hugo Egon Balder, Ruth Moschner und Wigald Boning. Zusammen mit Thorsten Legat und Jana Ina Zarrella stellen sie sich kuriosen Zuschauerfragen rund um das Thema Sport. Die Fragesteller können bis zu 5.000 Euro gewinnen.

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