Ein weiser Mann und ein WettlaufJetzt kostenlos streamen
Georgie & Mandy
Folge 1: Ein weiser Mann und ein Wettlauf
19 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 6
Jim, der mittlerweile im Ruhestand ist, langweilt sich zu Tode und geht seiner Familie auf die Nerven. Seine Tochter Mandy rät ihm, im Laden nach dem Rechten zu sehen. Dort streiten Georgie und Ruben über die richtige Strategie: Ruben will sparen, Georgie investieren. Ob die frischgebackenen Partner mit Jims Hilfe einen Kompromiss finden werden?
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Georgie & Mandy
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen