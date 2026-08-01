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Georgie & Mandy

Duschzwang und Misstrauen

ProSiebenStaffel 2Folge 4vom 17.08.2026
Duschzwang und Misstrauen

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Georgie & Mandy

Folge 4: Duschzwang und Misstrauen

20 Min.Folge vom 17.08.2026Ab 6

Fred Fagenbacher sorgt für Ärger: Er versucht, durch unlautere Sonderangebote die Kunden der McAllister-Werkstatt in sein Geschäft zu locken. Doch er hat die Rechnung ohne Ruben und Georgie gemacht, denn die beiden sind bereit, alles zu tun, um sich zu wehren.

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