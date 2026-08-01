Duschzwang und MisstrauenJetzt kostenlos streamen
Georgie & Mandy
Folge 4: Duschzwang und Misstrauen
20 Min.Folge vom 17.08.2026Ab 6
Fred Fagenbacher sorgt für Ärger: Er versucht, durch unlautere Sonderangebote die Kunden der McAllister-Werkstatt in sein Geschäft zu locken. Doch er hat die Rechnung ohne Ruben und Georgie gemacht, denn die beiden sind bereit, alles zu tun, um sich zu wehren.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Georgie & Mandy
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen