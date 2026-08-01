Ein gebrochenes Herz und ein AxolotlJetzt kostenlos streamen
Georgie & Mandy
Folge 6: Ein gebrochenes Herz und ein Axolotl
18 Min.Folge vom 24.08.2026Ab 12
Connor versinkt in Liebeskummer, nachdem Chloe ihn verlassen hat. Seine Familie bemüht sich vergeblich, ihn aufzumuntern. In ihrer Verzweiflung greifen Georgie, Mandy, Audrey und Jim zu unkonventionellen Methoden und füllen den niedergeschlagenen Connor mit Alkohol ab. Inmitten seines Rauschs fasst er einen lebensverändernden Entschluss: Er will seine Leidenschaft für Musik zum Beruf machen.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Georgie & Mandy
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen