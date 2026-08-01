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Georgie & Mandy

Eine schöne Frau und eine schräge Orgel

ProSiebenStaffel 2Folge 2vom 10.08.2026
Eine schöne Frau und eine schräge Orgel

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Georgie & Mandy

Folge 2: Eine schöne Frau und eine schräge Orgel

18 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 6

Mandy genießt als Wetterfee die Bewunderung vieler Männer, was Georgie sehr missfällt. Doch auch Mandy erkennt bald, dass ihr Erfolg Schattenseiten hat. Connor möchte indes alles über Baseball lernen, um die Spiele der Highschool musikalisch auf der Orgel zu begleiten. Jim gibt sein Bestes, um seinem Sohn das komplexe Spiel zu erklären.

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