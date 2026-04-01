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German Cops

Ehrengarde für einen verunglückten Kollegen

Kabel EinsStaffel 1Folge 8vom 23.04.2026
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German Cops

Folge 8: Ehrengarde für einen verunglückten Kollegen

45 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 12

Sergeant Harry koordiniert in Ontario eine umfangreiche Verkehrskontrolle, die zu mehreren Beschlagnahmungen und einer Festnahme führt. Parallel dazu organisiert er die Sicherheitsmaßnahmen für die Beisetzung eines gefallenen Kollegen.

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