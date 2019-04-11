Zum Inhalt springenBarrierefrei
Germany's Next Topmodel

Turn the music on!

Staffel 14Folge 10vom 11.04.2019
Turn the music on!

Germany's Next Topmodel

Folge 10: Turn the music on!

Folge vom 11.04.2019

Turn the music on! Die #GNTM-Anwärterinnen müssen beim Videodreh à la "Saturday Night Fever" ihr Körpergefühl unter Beweis stellen und mit ihrer Tanzperformance überzeugen. Unterstützung erhalten sie dabei von Creative Director Thomas Hayo. Auch beim Entscheidungswalk steht er Heidi Klum beratend zur Seite und bewertet, welche Mädchen die extravaganten Outfits im David Bowie-Look am besten präsentieren.

ProSieben
