ProSiebenStaffel 14Folge 13vom 02.05.2019
97 Min.Folge vom 02.05.2019Ab 12

Es geht hoch hinaus! Beim Shooting in Folge 13 von #GNTM ist nicht nur akrobatisches Talent, sondern auch Schwindelfreiheit gefragt. Denn die Topmodel-Anwärterinnen posieren auf einem in der Luft schwebenden Fahrrad. Wer in dieser Woche ein Foto von Heidi Klum bekommt, entscheidet sich nach einem besonders glamourösen Auftritt: Die #GNTM-Models stehen zusammen mit Dragqueens auf der Bühne und liefern gemeinsam eine schillernde Tanzperformance ab.

