Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Germany's Next Topmodel

Welcome to Miami!

ProSiebenStaffel 14Folge 8vom 28.03.2019
Welcome to Miami!

Welcome to Miami!Jetzt kostenlos streamen

Germany's Next Topmodel

Folge 8: Welcome to Miami!

103 Min.Folge vom 28.03.2019Ab 12

Welcome to Miami! Die Nachwuchsmodels stellen sich in der Traum-Metropole Floridas einem Casting-Marathon. Zurück in Los Angeles zeigt sich beim Shooting, welche Kandidatin den Sprung ins kalte Wasser wagt. Bei der Elimination bekommt Heidi Klum diese Woche gleich doppelt Unterstützung: Sängerin Zara Larsson und Designer Christian Cowan nehmen den Walk der Mädchen genau unter die Lupe.

Weitere Folgen in Staffel 14

Alle Staffeln im Überblick

Germany's Next Topmodel
ProSieben
Germany's Next Topmodel

Germany's Next Topmodel

Alle 19 Staffeln und Folgen