Germany's Next Topmodel
Folge 10: Turn the music on!
101 Min.Folge vom 11.04.2019Ab 12
Turn the music on! Die #GNTM-Anwärterinnen müssen beim Videodreh à la "Saturday Night Fever" ihr Körpergefühl unter Beweis stellen und mit ihrer Tanzperformance überzeugen. Unterstützung erhalten sie dabei von Creative Director Thomas Hayo. Auch beim Entscheidungswalk steht er Heidi Klum beratend zur Seite und bewertet, welche Mädchen die extravaganten Outfits im David Bowie-Look am besten präsentieren.
