Germany's Next Topmodel
Folge 11: Boys. Boys. Boys.
96 Min.Folge vom 18.04.2019Ab 12
Boys. Boys. Boys. In der Modelvilla stellt Heidi Klums Gastjuror und Designer Michael Michalsky den Nachwuchsmodels ihre nächsten Shooting-Partner vor: Die #GNTM-Anwärterinnen stehen mit zehn durchtrainierten Male Models vor der Kamera. Beim gemeinsamen Shooting im Regen gilt es Emotionen zu zeigen.
Weitere Folgen in Staffel 14
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Germany's Next Topmodel
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen