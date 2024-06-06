Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 19Folge 17vom 06.06.2024
Folge 17: Family & Friends

119 Min.Folge vom 06.06.2024Ab 12

Die Models sollen bei einem großen Casting für einen Sportmoden-Hersteller ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Die Aufgabe? Einen Style kreieren, bei dem der Schuh der Hero ist. Wer ist einen Schritt voraus und kriegt den Job? Harte Arbeit wird belohnt: Familie und Freunde überraschen die Models in L.A.! Mit ihren Liebsten können die Models noch einmal Kraft tanken, um beim wichtigen Shooting mit Thomas Hayo und Kristian Schuller punkten zu können.

