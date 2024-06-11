Germany's Next Topmodel
Folge 18: Halbfinale
118 Min.Folge vom 11.06.2024Ab 12
Die Models wollen hoch hinaus. Und auf keinen Fall so kurz vor der Ziellinie rausfliegen. Beim Helikopter-Shooting gilt es daher, starke Nerven zu beweisen und Fotograf und Gastjuror Vijat Mohindra zu beeindrucken. Wer ins große Finale einziehen darf, entscheidet sich bei einem spektakulären Rooftop-Walk vor der L.A.-Skyline mit Designer und Gastjuror Yannik Zamboni. Welche Models bekommen das heiß ersehnte Ticket zum #GNTM-Finale 2024?
Germany's Next Topmodel
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen