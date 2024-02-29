Zum Inhalt springenBarrierefrei
Germany's Next Topmodel

Die erste Fashion-Show: Zwischen Glamour und Tränen

ProSiebenStaffel 19Folge 3vom 29.02.2024
Folge 3: Die erste Fashion-Show: Zwischen Glamour und Tränen

122 Min.Folge vom 29.02.2024Ab 12

It's Showtime! Die dritte Runde des offenen Castings in Berlin verspricht nicht nur Glamour, sondern auch eine besondere Überraschung: Die erste Fashion-Show vor Publikum steht bevor - ausgestattet von der deutschen Modedesignerin Jasmin Erbas. Im Anschluss wählt die Model-Chefin gemeinsam mit dem französischen Modeschöpfer Jean Paul Gaultier die Models aus, die mit ihr auf #GNTM-Reise gehen. Auf nach Teneriffa! Doch wer wird in den Flieger steigen?

