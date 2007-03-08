Zum Inhalt springenBarrierefrei
Germany's Next Topmodel

Runwaytraining auf Eis

ProSiebenStaffel 2Folge 2vom 08.03.2007
Runwaytraining auf Eis

Germany's Next Topmodel

Folge 2: Runwaytraining auf Eis

100 Min.Folge vom 08.03.2007Ab 12

Heute haben Heidi Klum und ihre Jury-Kollegen Peyman Amin, Boris Entrup und Bruce Darnell eine besonders schöne Herausforderung für die 15 Mädchen aus "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum": Im noblen St. Moritz absolvieren sie ihr erstes Fotoshooting und ein Runwaytraining auf dem Eis ...

