Die erste Modenschau

ProSiebenStaffel 2Folge 5vom 29.03.2007
96 Min.Folge vom 29.03.2007Ab 12

Heute stellen sich elf Kandidatinnen den wachsenden Anforderungen: Fiona, 18, aus Bremen, Alla, 17, aus Berlin, Denise, 19, aus Bruchköbel, Hana, 21, aus Oftersheim, Michaela (Milla), 20, aus Göttingen, Anja, 19, aus Graz, Barbara, 20, aus Regensburg, Anni, 21, aus Schwerin, Tonia, 19, aus Berlin, Mandy, 17, aus Olm (Luxemburg) und Aneta, 20, aus Castrop-Rauxel. Unter anderem müssen sich die Mädchen in ihrer ersten Modenschau vor dem Fachpublikum beweisen.

ProSieben
