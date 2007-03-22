Germany's Next Topmodel
Folge 4: Das Umstyling
92 Min.Folge vom 22.03.2007Ab 12
Heute müssen die zwölf Mädchen in "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" zeigen, dass sie Mut zur Veränderung haben: Unter fachmännischem Rat von Heidi Klum und ihrem Spezialisten-Team werden sie umgestylt. Beim Fotoshooting wird es dann märchenhaft ...
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen