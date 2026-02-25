Retro-Glamour auf der Spree & Underground-Rave mit Baptiste Giabiconi!Jetzt kostenlos streamen
Germany's Next Topmodel
Folge 5: Retro-Glamour auf der Spree & Underground-Rave mit Baptiste Giabiconi!
115 Min.Folge vom 25.02.2026Ab 12
Beim Fotoshooting auf der Spree versprühen die Models 50er-Jahre-Glamour in Retro-Bademoden, inszeniert von Starfotograf Andreas Ortner. Das nächste Highlight wartet im Loft: Baptiste Giabiconi, Model und Wegbegleiter von Karl Lagerfeld, gibt ein Walk-Teaching! Später verwandelt sich der Catwalk in einen pulsierenden Nachtclub. Beim "Rave-Walk", sind Energie und Attitude gefragt.
Weitere Folgen in Staffel 21
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Germany's Next Topmodel
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen