Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Germany's Next Topmodel

Job-Jagd & Umstyling: Die Casting-Woche steht an

ProSiebenStaffel 21Folge 7vom 04.03.2026
Job-Jagd & Umstyling: Die Casting-Woche steht an

Job-Jagd & Umstyling: Die Casting-Woche steht anJetzt kostenlos streamen

Germany's Next Topmodel

Folge 7: Job-Jagd & Umstyling: Die Casting-Woche steht an

131 Min.Folge vom 04.03.2026Ab 12

Casting-Woche für die Models! Es stehen gleich mehrere spannende Jobchancen auf dem Programm. Wer kann bei den Kunden und Kundinnen überzeugen? Beim Entscheidungswalk müssen die Models schließlich auf dem Runway überzeugen. Unterstützt wird Heidi von Schauspieler und Model Michele Morrone sowie Choreografin und Performance Coach Nikeata Thompson.

Weitere Folgen in Staffel 21

Alle Staffeln im Überblick

Germany's Next Topmodel
ProSieben
Germany's Next Topmodel

Germany's Next Topmodel

Alle 20 Staffeln und Folgen