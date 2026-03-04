Job-Jagd & Umstyling: Die Casting-Woche steht anJetzt kostenlos streamen
Germany's Next Topmodel
Folge 7: Job-Jagd & Umstyling: Die Casting-Woche steht an
131 Min.Folge vom 04.03.2026Ab 12
Casting-Woche für die Models! Es stehen gleich mehrere spannende Jobchancen auf dem Programm. Wer kann bei den Kunden und Kundinnen überzeugen? Beim Entscheidungswalk müssen die Models schließlich auf dem Runway überzeugen. Unterstützt wird Heidi von Schauspieler und Model Michele Morrone sowie Choreografin und Performance Coach Nikeata Thompson.
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen