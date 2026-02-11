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Germany's Next Topmodel

Männer-Casting mit Jean Paul Gaultier! Wer hat das Zeug zum Topmodel?

ProSiebenStaffel 21Folge 1vom 11.02.2026
Männer-Casting mit Jean Paul Gaultier! Wer hat das Zeug zum Topmodel?

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Folge 1: Männer-Casting mit Jean Paul Gaultier! Wer hat das Zeug zum Topmodel?

103 Min.Folge vom 11.02.2026Ab 12

Schöne neue Staffel, schöne besondere Neuerung: Die 21. Staffel "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" startet mit den Männern. Ein Auftakt voller Spannung und Style! Los geht die erste Folge mit dem offenen Casting in Köln, wo die männlichen Kandidaten ihre Chance auf den Einzug in die Show nutzen können - und das direkt vor Heidi Klum und Modeikone Jean Paul Gaultier.

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