Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ghost Adventures - House Calls

Eine Familie und elf Geister

TLCFolge vom 06.06.2026
Eine Familie und elf Geister

Eine Familie und elf GeisterJetzt kostenlos streamen

Ghost Adventures - House Calls

Folge vom 06.06.2026: Eine Familie und elf Geister

44 Min.Folge vom 06.06.2026Ab 16

Die Geisterjäger ereilt ein verzweifelter Hilferuf: Im Stadtteil „Hangman's Corner“ in Indiana, wird eine Familie von einer aggressiven spirituellen Macht aufgesucht, die jeden Tag extremer wird. Zak und sein Team versuchen schnellstmöglich Antworten zu finden, bevor es eine ernsthafte Verletzung gibt.

Alle verfügbaren Folgen