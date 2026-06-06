Eine Familie und elf GeisterJetzt kostenlos streamen
Ghost Adventures - House Calls
Folge vom 06.06.2026: Eine Familie und elf Geister
44 Min.Folge vom 06.06.2026Ab 16
Die Geisterjäger ereilt ein verzweifelter Hilferuf: Im Stadtteil „Hangman's Corner“ in Indiana, wird eine Familie von einer aggressiven spirituellen Macht aufgesucht, die jeden Tag extremer wird. Zak und sein Team versuchen schnellstmöglich Antworten zu finden, bevor es eine ernsthafte Verletzung gibt.
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Genre:Paranormal
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-2, Season 19-20: Warner Bros. Discovery, Inc.