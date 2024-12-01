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Ghost Adventures

Haus mit mörderischer Vergangenheit

TLCFolge vom 01.12.2024
Haus mit mörderischer Vergangenheit

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Ghost Adventures

Folge vom 01.12.2024: Haus mit mörderischer Vergangenheit

41 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 16

Die Geister-Detektive reisen nach New Mexico, um ein ehemaliges Bordell und einen Saloon zu untersuchen. In beiden Orten soll ein aggressiver männlicher Geist sein Unwesen treiben. Die Detektive wollen dem Spuk auf den Grund gehen, doch geraten dabei an ihre Grenzen. Denn das bösartige Wesen hat es in sich...

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