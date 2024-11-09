Ghost Adventures
Folge vom 09.11.2024: Geister im Hotel
41 Min.Folge vom 09.11.2024Ab 12
Zak und sein Team untersuchen ein historisches Hotel in New Mexico, in dem eine Reihe paranormaler Vorkommnisse mehrere Angestellte dazu veranlasst hat, zu kündigen. Die Detektive vermuten, dass die übernatürliche Energie entfesselt wurde, als ein dämonisches Ritual auf dem Gelände durchgeführt wurde.
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Genre:Reality, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 18-21: Warner Bros. Discovery, Inc.