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Ghost Adventures

Geister im Hotel

TLCFolge vom 09.11.2024
Geister im Hotel

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Ghost Adventures

Folge vom 09.11.2024: Geister im Hotel

41 Min.Folge vom 09.11.2024Ab 12

Zak und sein Team untersuchen ein historisches Hotel in New Mexico, in dem eine Reihe paranormaler Vorkommnisse mehrere Angestellte dazu veranlasst hat, zu kündigen. Die Detektive vermuten, dass die übernatürliche Energie entfesselt wurde, als ein dämonisches Ritual auf dem Gelände durchgeführt wurde.

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