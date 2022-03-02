Ghost Adventures
Folge vom 02.03.2022: Das Cecil Hotel
81 Min.Folge vom 02.03.2022Ab 12
Serienkiller, Selbstmörder:innen oder skurrile Situationen: Das Cecil Hotel in Los Angeles sorgt seit geraumer Zeit für Furore. Vor allem der rätselhafte Tod von Hotelgast Elisa Lam, die 2013 unter bizarren Umständen in dem Gebäude ums Leben gekommen ist, gibt bis heute Rätsel auf. Wird das Cecil Hotel möglicherweise von teuflischen Kräften heimgesucht? Befindet sich dort sogar eine Art Hotspot des Bösen? Auf der Suche nach Antworten quartieren sich die Geisterjäger selbst im Hotel ein, befragen Augenzeug:innen und nehmen Kontakt zu Verstorbenen auf.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Spezial, Reality, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 17-18: Warner Bros. Discovery, Inc.