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Ghost Adventures

Sanatorium des Grauens

TLCFolge vom 01.02.2025
Sanatorium des Grauens

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Ghost Adventures

Folge vom 01.02.2025: Sanatorium des Grauens

44 Min.Folge vom 01.02.2025Ab 12

Chef-Geisterjäger Zak Bagans und das Ermittlungs-Team sehen sich in einem verlassenen Gebäudekomplex um, in dem dutzende Menschen gestorben sind. Die Rede ist von der geheimnisumwitterten „Acadia Ranch“ in Arizona, die gegen Ende der 1880er Jahre zu einem Sanatorium für Tuberkulose-Kranke umgebaut worden ist. Allerdings schafften es die wenigsten Patient:innen lebend hinaus! Sie lagen oft tagelang in der Leichenhalle, wo sich die Toten gestapelt haben sollen. Es gibt zudem Berichte von übernatürlichen Phänomenen, wie sie auch Geisterjägerin Jenn Summerland zu spüren bekommen hat.

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