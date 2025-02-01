Ghost Adventures
Folge vom 01.02.2025: Sanatorium des Grauens
44 Min.Folge vom 01.02.2025Ab 12
Chef-Geisterjäger Zak Bagans und das Ermittlungs-Team sehen sich in einem verlassenen Gebäudekomplex um, in dem dutzende Menschen gestorben sind. Die Rede ist von der geheimnisumwitterten „Acadia Ranch“ in Arizona, die gegen Ende der 1880er Jahre zu einem Sanatorium für Tuberkulose-Kranke umgebaut worden ist. Allerdings schafften es die wenigsten Patient:innen lebend hinaus! Sie lagen oft tagelang in der Leichenhalle, wo sich die Toten gestapelt haben sollen. Es gibt zudem Berichte von übernatürlichen Phänomenen, wie sie auch Geisterjägerin Jenn Summerland zu spüren bekommen hat.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 18-21: Warner Bros. Discovery, Inc.