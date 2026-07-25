Ghost Adventures
Folge vom 25.07.2026: Haus des Todes - Teil 1
44 Min.Folge vom 25.07.2026Ab 16
Die Geisterjäger gehen einem bekannten Mordfall auf den Grund. In Los Angeles befindet sich die berüchtigte „Murder Mansion“, ein verlassenes Haus, das schon vor Jahrzehnten versiegelt wurde. 1959 erschlug hier Dr. Herold Perelson erst seine Frau und dann eine seiner Töchter. Im Anschluss nahm er sich schließlich selbst das Leben. Judy, die zweite Tochter der Perelsons konnte fliehen. Bis heute hält sich das Gerücht, dass der Familienvater besessen war. Zak geht den Vermutungen auf den Grund, spricht mit Nachbarn und anderen Experten der „Murder Mansion“. Bei den Ermittlungen im Haus haben die Geisterjäger das Gefühl, aus der Zeit zu fallen. Ein seltsamer Gemütszustand macht sich beim Team breit …
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Paranormal
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 18-21: Warner Bros. Discovery, Inc.