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Ghost Adventures

Spuk in der Highschool

TLCFolge vom 08.02.2025
Spuk in der Highschool

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Ghost Adventures

Folge vom 08.02.2025: Spuk in der Highschool

44 Min.Folge vom 08.02.2025Ab 12

Die GA-Crew besucht eine Schule in Arizona, wo Schüler, Lehrer und Mitarbeiter Paranormales beobachtet haben. Die High School wurde auf einem alten Friedhof gebaut, bis zu 60 Leichen liegen unter dem Gebäude begraben. Und die machen sich bemerkbar. Geister sperren die Lehrer ein, ein Wesen wandert auf den Schulfluren umher und in einer Umkleidekabine soll es ebenfalls spuken. Doch was haben die Zahl “11” und der Name “Rodger” mit der Schule zu tun? Und kann Zak das Rätsel um die Toten lösen?

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