Ghost Hunters

Die Geister des Staudamms

TLCFolge vom 21.06.2024
Die Geister des Staudamms

Die Geister des StaudammsJetzt kostenlos streamen

Ghost Hunters

Folge vom 21.06.2024: Die Geister des Staudamms

44 Min.Folge vom 21.06.2024Ab 12

Das erste Mal in der Geschichte des Hoover-Damms darf ein paranormales Experten-Team das Gelände untersuchen. Die Talsperre trennt Nevada und Arizona, schon seit jeher soll es hier spuken. Immer wieder werden geisterhafte Arbeiter gesichtet: Männer, die beim Bau des Damms umgekommen sind? Auch in den Tunneln lauern Schattengestalten, weshalb das gesamte Gelände inzwischen mit Angst behaftet ist. Können die Geisterjäger nach mehr als 90 Jahren endlich für Frieden am legendären Hoover-Damm sorgen?

