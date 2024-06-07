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Ghost Hunters

Geister im Bestand

TLCFolge vom 07.06.2024
Geister im Bestand

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Ghost Hunters

Folge vom 07.06.2024: Geister im Bestand

44 Min.Folge vom 07.06.2024Ab 12

Die berühmte Bibliothek Osterhout wird heimgesucht - furchterregende Schattengestalten wandeln durch den Kirchenkeller und Bücher fallen ohne Grund aus den Regalen. Seit Jahren kämpfen Direktor Richard Miller und seine Belegschaft gegen die paranormalen Wesen, nun brauchen sie dringend die Hilfe der Ghost Hunter. Kann die Kathedrale des Wissens wieder ein sicherer Ort des Lernens werden?

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