Ghost Hunters
Folge vom 07.06.2024: Geister im Bestand
44 Min.Folge vom 07.06.2024Ab 12
Die berühmte Bibliothek Osterhout wird heimgesucht - furchterregende Schattengestalten wandeln durch den Kirchenkeller und Bücher fallen ohne Grund aus den Regalen. Seit Jahren kämpfen Direktor Richard Miller und seine Belegschaft gegen die paranormalen Wesen, nun brauchen sie dringend die Hilfe der Ghost Hunter. Kann die Kathedrale des Wissens wieder ein sicherer Ort des Lernens werden?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Paranormal, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 14-15: Warner Bros. Discovery, Inc.