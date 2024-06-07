Stimmen aus dem Reich der TotenJetzt kostenlos streamen
Ghost Hunters
Folge vom 07.06.2024: Stimmen aus dem Reich der Toten
44 Min.Folge vom 07.06.2024Ab 12
Eine Insel zwischen Ohio und West Virginia umgibt ein mysteriöser Ruf aus der Vergangenheit. Irische Siedler ließen sich hier nieder, doch eine Tragödie zerstörte das Glück der kleinen Familie auf grausame Weise. Die 2-jährige Tochter starb, später verloren sie außerdem ihr Vermögen und mussten fliehen. Seit dem wird die Insel von Paranormalem heimgesucht, auf 500 Hektar treiben Schattengestalten und Poltergeister ihr Unwesen. Auf dem Ohio River versuchen die Geisterexperten nun das Rätsel zu lösen.
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Genre:Dokumentation, Paranormal, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 14-15: Warner Bros. Discovery, Inc.