Ghost Hunters
Folge vom 31.05.2024: Die Frau in Schwarz
44 Min.Folge vom 31.05.2024Ab 12
George Taylor wanderte im 18. Jahrhundert aus Irland nach Amerika ein. Er war einer der Unterzeichner der Unabhängigkeitserklärung und gilt daher als Gründungsvater der Vereinigten Staaten. Doch im historischen George Taylor House soll ein dunkles Vermächtnis lauern. Mehrfach wurde hier eine geisterhafte Frau in Schwarz gesichtet. Böse Energien sollen zudem nach Kindern gegriffen haben! Geisterjäger Jason Hawes und sein Team erforschen das 250 Jahre alte Anwesen in Pennsylvania, um herauszufinden, ob es dort wirklich spukt.
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Genre:Dokumentation, Paranormal, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 14-15: Warner Bros. Discovery, Inc.