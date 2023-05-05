Ghost Loop - Wenn der Spuk niemals endet
Folge vom 05.05.2023: Der schwarze Rauch
44 Min.Folge vom 05.05.2023Ab 16
Die Geisterjäger sind in Houston, um Becky zu treffen, die von einem Geist heimgesucht wird. Die Lehrerin wollte sich aus dem Berufsleben zurückziehen und in ihrem Haus ein Atelier einrichten. Doch jetzt fürchtet sie, ihr Zuhause zu verlieren. Jede Nacht zwischen zwei und vier hört sie Lärm und rennt ins Wohnzimmer, aus Angst es seien Einbrecher. Dann sieht sie schwarzen Rauch, der auf sie losgeht. Seit dem Spuk bekommt Becky keinen Besuch mehr. Medium Sean vermutet, dass der Geist sie isolieren will und stellt Recherchen an: Als das Haus 1917 erbaut wurde, war hier eine üble Gegend, in der es häufig zu Morden kam.
Genre:Paranormal
Altersfreigabe:
16
