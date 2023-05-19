Ghost Loop - Wenn der Spuk niemals endet
Folge vom 19.05.2023: Mord in der Familie
44 Min.Folge vom 19.05.2023Ab 12
Kim und ihr Mann Leo leben in einem wunderschönen Anwesen im ländlichen Alabama. Doch ein Ghost Loop hat Kims Traumhaus zum Alptraum werden lassen. Es begann kurz nach ihrem Einzug: Nacht für Nacht wacht Kim auf, weil jemand auf ihren Brustkorb drückt und sie zu ersticken glaubt. Sie hat das Gefühl, sterben zu müssen, wenn sie weiter im Schlafzimmer schläft. Doch inzwischen hat der Spuk auch auf andere Bereiche des Hauses übergegriffen, so dass Kim in ständiger Sorge um ihre Lieben ist. Als die Geisterjäger die Räume untersuchen, fällt ihnen auf, dass alles voller Antiquitäten und archäologischer Relikte ist.
Genre:Paranormal
Altersfreigabe:
12
