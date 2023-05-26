Ghost Loop - Wenn der Spuk niemals endet
Folge vom 26.05.2023: Die Frau in Weiß
43 Min.Folge vom 26.05.2023Ab 12
Kris und ihr Experten-Team sind im ländlichen Illinois, wo Connie und Susie ein Bed & Breakfast betreiben. Die beiden haben das Haus vor einigen Monaten gekauft und fanden sich direkt in einem Ghost Loop wieder, der ihre Gäste vertreibt: Eine Frauengestalt im weißen Gewand soll hier in einem Teufelskreis gefangen sein und jede Nacht in verschiedenen Zimmern spuken. Auch den Pensionschefinnen stehen die Haare zu Berge, wenn ihnen eine Hand durch die Haare streicht oder unheimliche Schatten in den Ecken lauern. Die Geisterjäger müssen den paranormalen Aktivitäten ein Ende bereiten, bevor das Haus Pleite geht.
