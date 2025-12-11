Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Das Familiengeheimnis

sixxStaffel 3Folge 13vom 11.12.2025
Das Familiengeheimnis

Das FamiliengeheimnisJetzt kostenlos streamen

Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Folge 13: Das Familiengeheimnis

42 Min.Folge vom 11.12.2025Ab 12

Melinda wird von einem jungen Mann namens Ned aufgesucht, der sich vor Kurzem schwer verliebt hat, das Zusammensein mit seiner Angebeteten jedoch nicht ungestört genießen kann: Immer, wenn Ned und Lisa sich treffen, geschehen geheimnisvolle, unerklärliche Dinge, fast so, als hätte ein Geist etwas gegen ihre Liebe! Melinda findet nach längerer Recherche heraus, dass es sich um den Geist von Lisas verstorbener Mutter handelt - niemand wusste überhaupt etwas von ihrem Tod ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
sixx
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Alle 2 Staffeln und Folgen