Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Folge 13: Das Familiengeheimnis
42 Min.Folge vom 11.12.2025Ab 12
Melinda wird von einem jungen Mann namens Ned aufgesucht, der sich vor Kurzem schwer verliebt hat, das Zusammensein mit seiner Angebeteten jedoch nicht ungestört genießen kann: Immer, wenn Ned und Lisa sich treffen, geschehen geheimnisvolle, unerklärliche Dinge, fast so, als hätte ein Geist etwas gegen ihre Liebe! Melinda findet nach längerer Recherche heraus, dass es sich um den Geist von Lisas verstorbener Mutter handelt - niemand wusste überhaupt etwas von ihrem Tod ...
Genre:Drama, Mystery, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
