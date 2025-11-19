Gilmore Girls
Folge 15: Sex mit dem Ex
42 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 6
Lorelais Ex und Rorys Vater Christopher stattet Stars Hollow überraschend einen Besuch ab. Bei einem gemeinsamen Shoppingrundgang mit seiner Tochter hat Christopher Probleme die Rechnung zu bezahlen - dabei hat er eigentlich ein erfolgreiches Business in Kalifornien. Beim Abendessen eskaliert die Situation schließlich: Christophers Vater wirft Lorelai vor, das Leben seines Sohnes ruiniert zu haben.
Genre:Tragikomödie
Produktion:US, 2000
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH