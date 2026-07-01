Gilmore Girls
Folge 14: Küken-Alarm
43 Min.Folge vom 01.07.2026
Rory und Lorelai treffen sich jede Woche voller Vorfreude vor dem Fernseher, um die herrlich spießige Hausfrauensendung "Donna Reed Show? zu sehen. Die Damen machen sich gemeinsam über das veraltete Familien- und Frauenbild lustig. Als Dean zufällig die Sendung mitverfolgt, kann er die Kritik von Roy und Lorelai nicht verstehen. Er wünscht sich genau jenes Familienidyll - Streit mit Roy ist programmiert.
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Gilmore Girls
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Tragikomödie
Produktion:US, 2000
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Entertainment GmbH