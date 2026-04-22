Gilmore Girls
Folge 11: Kuss und Schluss
43 Min.Folge vom 22.04.2026Ab 6
Das hat Lorelai wohl so nicht kommen sehen: Die Liebelei zwischen ihr und Rorys Lehrer wird immer ernster - sie bekommt Panik und will Schluss machen. Ob es jedoch eine gute Idee ist, ausgerechnet am Elternabend die Beziehung zu beenden?
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Gilmore Girls
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Genre:Tragikomödie
Produktion:US, 2000
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Entertainment GmbH