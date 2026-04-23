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Gilmore Girls

Doppelt hält besser

sixxStaffel 1Folge 12vom 23.04.2026
Doppelt hält besser

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Gilmore Girls

Folge 12: Doppelt hält besser

41 Min.Folge vom 23.04.2026

Zwei Dates machen mehr Spaß als eins. Also beschließen Rory und Dean, Lane mit Deans Kumpel zu verkuppeln und zu viert auszugehen. Unterdessen haben Sookie und Jackson ihre erste Verabredung, doch auch die beiden sind nicht alleine - Lorelai und der seltsame Cousin von Jackson sind mit von der Partie.

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