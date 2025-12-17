Gilmore Girls
Folge 13: Babyalarm!
40 Min.Folge vom 17.12.2025
Als Sherry plötzlich in den Venen liegt, bittet sie Rory mit ihr gemeinsam ins Krankenhaus zu fahren und dort als Unterstützung bei ihr zu bleiben. Derweil denkt Lorelai an den Tag zurück, an dem Rory geboren wurde. Rückblicke erzählen die Geschichte der 16-jährigen Lorelai, die herausfindet, dass sie schwanger ist, entscheidet ihren damaligen Freund Christopher nicht aus einem solchen Grund zu heiraten und anschließend ihr Elternhaus verlässt.
Weitere Folgen in Staffel 3
Genre:Tragikomödie
Produktion:US, 2000
Altersfreigabe:
0
